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/ Пульмонология

Названа патология, которая приводит к смерти при коронавирусе

22.3т
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К летальному исходу при коронавирусе COVID-19 приводит аномальная свертываемость крови.

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Как пишет EurekAlert!, к такому выводу пришли ученые из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов.

Аномальная патология приводит к смерти при коронавирусе

Аномальная патология приводит к смерти при коронавирусе

pixabay.com

Пациенты с этим синдромом более тяжело переносили коронавирус и попадали в реанимацию. После смерти в их легких, помимо пораженных коронавирусной пневмонией легочных альвеол, наблюдались сотни микротромбов.

При этом подобное отклонение не наблюдается при других типах легочных инфекций.

По мнению исследователей, нарушение свертываемости отчасти объясняет и возникновение гипоксии (падения уровня кислорода в крови) у пациентов с COVID-19.

Один из авторов исследования профессор Джеймс О’Доннелл объяснил, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании врачи обратили внимание, что дети массово начали болеть патологией, похожей на синдром Кавасаки, которая может быть вызвана коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Теги
смерть исследование вирус
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