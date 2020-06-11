Названа новая причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Высокая смертность от коронавируса (COVID-19) среди мужчин может объясняться тем, что мужчины и женщины по-разному относятся к заболеваниям.

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Как пишет Medical Xpress, об этом заявил профессор эпидемиологии медицинского колледжа при Университете штата Огайо Билл Миллер.

Он отметил, что мужчины обычно не обращаются к врачу при первых симптомах болезни. Согласно статистике за 2018 год, около 26% живущих в штате Огайо мужчин не имеют лечащих врачей или вообще не ходят в больницы.

Мужчины откладывают визит к врачу

Кроме того, по словам Миллера, мужчины чаще страдают от проблем с легкими, почками и сердцем. Именно эти органы больше всего поражает коронавирус.

Специалист некоммерческой больницы OhioHealth доктор Джозеф Гастальдо добавил, что многие мужчины ходили на работу во время карантина, например, сотрудники экстренных служб или строители.

Как писал OBOZREVATEL, лысые мужчины более подвержены риску смерти от коронавируса, потому что мужские гормоны помогают вирусам атаковать клетки.

Также коронавирус может дольше оставаться в теле мужчины, поскольку способен проникать в яички.

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