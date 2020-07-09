Исследование ученых из Британии показало, что коронавирус может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.

К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона, научная статья опубликована в журнале Brain, передает "Рамблер". Так, они определили, что осложнения могут привести к редкому и иногда смертельному состоянию – острому диссеминированному энцефаломиелиту (ADEM).

Как говорится в статье, у некоторых пациентов с COVID-19 нет респираторных симптомов, но есть неврологические расстройства. Эксперты сравнили это со вспышками летаргического энцефалита в 20-х и 30-х годах XX века после пандемии гриппа 1918 года.

Названа новая опасность коронавируса для мозга

Они изучили симптомы 43 человек с коронавирусом в возрасте от 16 до 85 лет. В результате было выявлено 10 случаев временной дисфункции мозга, 12 случаев воспаления мозга, девять из которых – это острый диссеминированный энцефаломиелит.

В основном, это состояние встречается у детей.

Также ученые зафиксировали восемь инсультов и восемь повреждений нервов, связанных с синдромом Гийена-Барре. Однако исследователи не обнаружили SARS-CoV-2 в спинномозговой жидкости. Это говорит о том, что вирус не воздействует на мозг непосредственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты выяснили, что COVID-19 способен вызывать нарушения эндокринной системы, что может усугубить состояние пациентов с соответствующими расстройствами.