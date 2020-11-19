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/ Пульмонология

Названа группа людей, которые могут получить иммунитет к COVID-19 без видимого инфицирования

  • Речь идет о детях, которые часто контактировали с больными коронавирусом взрослыми

  • По словам ученых, характерно это даже для малышей, которые регулярно спали в постели с родителями

11.2т
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Дети, которые контактируют с зараженными коронавирусом родителями, якобы способны приобрести иммунитет к нему, не испытывая при этом тяжелых симптомов инфекции.

К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает MedicalXpress. По их мнению, советы врачей по предотвращению контактов с родственниками, которые болеют COVID-19, не всегда справедливы.

Во время нового исследования специалисты исследовали иммунный профиль семьи из двух взрослых, которые имели симптомы СOVID-19 и трех их детей младшего школьного возраста. Отмечается, что еще до того, как коронавирус широко распространился Австралией, родители присутствовали на публичном мероприятии без детей, где, вероятно, и подхватили вирус. Со временем у них появились симптомы респираторного заболевания: кашель, повышенная температура, насморк и головная боль.

У детей иммунитет к COVID-19 развивается без инфицирования, – ученые

У детей иммунитет к COVID-19 развивается без инфицирования, – ученые

Каждые два-три дня они сдавали анализы. И у каждого из испытуемых в слюне были найдены антитела к коронавирусной инфекции. Тогда как после проведения анализов таких же показателей у детей выяснилось, что их организм начал вырабатывать иммунитет именно к тому штамму вируса, который был у родителей.

Кроме этого, в наименьшего ребенка, не имеющего никаких симптомов вирусного заболевания, был обнаружен наиболее сильный иммунитет к COVID-19. В то же время независимо от силы иммунитета у каждого ребенка уровень биохимических медиаторов воспаления оставался на низком уровне. Ученые утверждают, мол, это говорит о том, что они все же были инфицированы.

В научной статье по результатам исследования специалисты выразили убеждение, что даже при тесном контакте со взрослыми, которые симптоматично болеют COVID-19, дети способны производить иммунный ответ к коронавирусу без видимого инфицирования. И характерно это даже для тех малышей, которые регулярно спали в постели с больными родителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Колумбийского университета в США предположили, что дети избавляются от коронавирусной инфекции гораздо быстрее, чем взрослые, благодаря слабому иммунному ответу.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Австралия
Тег
Коронавирус
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