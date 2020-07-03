Названа еще одна опасность коронавируса: под угрозой новые органы

Специалисты выяснили, что COVID-19 способен вызывать нарушению эндокринной системы, что может усугубить состояние пациентов с соответствующими расстройствами.

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К такому выводу пришли врачи Национальной больницы Шри-Ланки, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Они изучили состояние здоровье людей, которые были инфицированы родственным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшем вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. У многих пациентов после него развился поствирусный синдром, характеризующийся усталостью. Как определили ученые, частично это могло быть вызвано нарушением функции надпочечников, при котором не вырабатывается достаточного уровня кортизола.

Названа еще одна опасность коронавируса. TK Media

Второй причиной может служить сбой в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. В течение года пациенты полностью приходили в норму.

Вместе с тем патогенные свойства нового коронавируса обусловлены тем, что патоген связывается с человеческим клеточным рецептором ACE2, который активен во многих тканях, в том числе эндокринной системы. Он заражает клетки, вызывая нарушения выработки гормонов.

По словам ученых, тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19. Уже продемонстрировано снижение смертности у тяжелобольных пациентов с COVID-19, получавших стероид дексаметазон.

Как сообщал OBOZREVATEL, осложнения при коронавирусе могут вызвать инсульт и повреждение головного мозга у шести из десяти пациентов, которые находятся в критическом состоянии в больнице.

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