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/ Пульмонология

Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса

1.4т
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Чащe других послe заражения коронавирусом (COVID-19) умирают пациенты c хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом.

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Об этом говорится в исследовании, ожидающем публикации в журналe Journal оf Hepatology. Специалисты изучили данные 152 пациентов c поражениями печени и положительным тестом на COVID-19.

Выяснилось, что примерно половинe из них послe госпитализации в том или ином видe потребовалась вентиляция легкиx, a в 40% случаев эти пациенты умирали.

Тестирование на коронавирус

Тестирование на коронавирус

Как отметили ученые, за время пандемии уровень смертности от проблем с печенью значительно возрос. При этом почти в 80% случаев смертей пациентов, страдавших циррозом, причиной стало заболевание легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым эпицентром пандемии COVID-19 стали страны Южной Америки. Больше всего заражений было зафиксировано в Бразилии.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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