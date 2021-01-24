Назван самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19

В Украине жертвами коронавирусной болезни в большинстве становились люди в возрасте от 70 лет и старше. Тогда как заражению наиболее подвержены 50-59-летние.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики по пандемии в стране. Их OBOZREVATEL предоставили в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Примечательно, что меньше всего коронавирус в Украине поражает детей до 9 лет – 1,7%. Среди других возрастных групп: граждан от 10 до 19 лет – 3,9%, людей 70 лет и старше – 9,1% и молодежь 20-29 лет – 9,9%.

Заражению COVID-19 наиболее подвержены 50-59-летние в Украине

А вот больше всего болеют COVID-19 украинцы 50-59 лет – таких 21,4%, 40-49 лет – 18,7. Почти одинаково подвержены заражению люди в возрасте 60-69 и 30-39 лет – 17,9 и 17,5% соответственно.

Среди инфицированных коронавирусом в Украине не было смертей от него детей до 9 лет. Чаще всего к летальному исходу болезнь приводила именно у пожилых людей.

Возрастное распределение лиц, умерших от коронавируса в Украине:

10-9 лет – 0,1%;

20-29 лет – 0,4%;

30-39 лет – 1,5%;

40-49 лет – 4,5%;

50-59 лет – 13,9%;

60-69 лет – 30,4%;

70+ лет – 49,1.

Возрастное распределение больных COVID-19 людей в Украине и тех, кто умер от этого вируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

в опросе, проведенном социологами "Свободы слова Савика Шустера", более 6,5 миллиона украинцев заявили, что болели коронавируом. Это 21% всех (хотя официально в стране таких почти 1,2 млн по состоянию на 24 января – примерно 3% от общего количества населения).