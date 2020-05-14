Одним из самых ранних и очень опасных симптомов коронавируса COVID-19 является аносмия, или потеря обоняния, которая сулит тяжелую форму протекания болезни.

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Об этом заявили американские ученые из отделения хирургии Университета Цинциннати. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале ACS Chemical Neuroscience.

По словам специалистов, потеря обоняния у пациентов с коронавирусом объясняется тем, что инфекция проникает в организм при помощи белков, участвующих в распознавании запахов.

Аносмия является одним из самых опасных ранних симптомов COVID-19

При этом, отмечают ученые, весьма важна и степень проявления данного симптома, поскольку чаще всего именно он говорит, в какой форме – легкой или нет – будет протекать заболевание.

В ходе исследования, американцы проанализировали статистику историй болезни зараженных коронавирусом. Они пришли к выводу: чем серьезнее была аносмия, тем тяжелее у больного будут лихорадка, кашель и одышка, а также в целом течение болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский отметил, что одним из самых распространенных симптомов COVID-19 больные называют снижение чувства вкуса и обоняния.