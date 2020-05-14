Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Назван самый опасный ранний симптом COVID-19

37т
Читать материал на украинском

Одним из самых ранних и очень опасных симптомов коронавируса COVID-19 является аносмия, или потеря обоняния, которая сулит тяжелую форму протекания болезни.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявили американские ученые из отделения хирургии Университета Цинциннати. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале ACS Chemical Neuroscience.

По словам специалистов, потеря обоняния у пациентов с коронавирусом объясняется тем, что инфекция проникает в организм при помощи белков, участвующих в распознавании запахов.

Аносмия является одним из самых опасных ранних симптомов COVID-19

Аносмия является одним из самых опасных ранних симптомов COVID-19

При этом, отмечают ученые, весьма важна и степень проявления данного симптома, поскольку чаще всего именно он говорит, в какой форме – легкой или нет – будет протекать заболевание.

В ходе исследования, американцы проанализировали статистику историй болезни зараженных коронавирусом. Они пришли к выводу: чем серьезнее была аносмия, тем тяжелее у больного будут лихорадка, кашель и одышка, а также в целом течение болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-педиатр Евгений Комаровский отметил, что одним из самых распространенных симптомов COVID-19 больные называют снижение чувства вкуса и обоняния.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
США
Теги
медики вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
2
Смешно
27
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости