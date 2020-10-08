Назван простой способ защититься от COVID-19

Прием витамина D при его дефиците в организме может укрепить иммунитет и помочь не заболеть коронавирусом (COVID-19).

К такому выводу пришли ученые Бирмингемского университета в Великобритании, передает MedRxiv.

Отмечается, что медики, которые были изолированы после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью страдали от дефицита витамина D.

Ученые изучили образцы крови 392 медицинских работников на наличие антител к SARS-CoV-2 и содержание витамина D. В результате оказалось, что 55% человек имели антитела к коронавирусу, а 61% испытывали дефицит витамина.

Исследователи подчеркнули, что у пациентов с дефицитом витамина наблюдались такие симптомы, как ломота, боль в теле или лихорадка. По мнению ученых, это говорит о том, что дефицит витамина D повышает восприимчивость к вирусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее инфекционист рассказал об эпидемии и том, как укрепить иммунитет при пандемии COVID-19.