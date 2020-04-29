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/ Пульмонология

Назван простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут

6.9т
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Австралийские врачи заявили, что регулярное пополнение запаса витамина D в организме путем солнечных ванн якобы убережет от заражения коронавирусом и его тяжелых осложнений.

В частности своим мнением поделилась доктор Рейчел Нил, пишет Daily Mail.

По словам медика, чтобы восполнить запас вещества, нужно ежедневно принимать солнечные ванны. Находиться на солнце достаточно всего 10 минут.

Назван простой способ профилактики коронавируса

Назван простой способ профилактики коронавируса

msn.com

"Такой достаточно простой способ позволяет поддерживать необходимое количество витамина D, образуемого в коже под воздействием лучей. В результате можно значительно повысить свою устойчивость к респираторным инфекциям", – пояснила она.

Нил рассказала, что эксперимент с участием 78 тысяч пациентов показал: среди людей с пониженным уровнем витамина D легко подхватывающих инфекции почти в два раза больше. Также они склонны переносить болезни более тяжело, чем пациенты, получающие достаточно витамина.

"Принимая солнечные ванны, ориентируйтесь на климат. В теплом принимайте их по 10 минут, в более прохладном по 15", – отметила эксперт.

Назван простой способ профилактики коронавируса

Назван простой способ профилактики коронавируса

shkolazhizni.ru

При этом медик предупредила, что слишком много витамина D употреблять не стоит: его передозировка может провоцировать нарушения в работе организма.

Отметим, действие витамина D против коронавируса не имеет научных подтверждений, однако ранее врачи уже заявляли о его эффективности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый тип коронавируса COVID-19 якобы погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Тег
вирус
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