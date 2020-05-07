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/ Пульмонология

Назван препарат, помогающий выжить при коронавирусе

3.9т
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Лечение тяжелых пациентов с коронавирусом антикоагулянтами, которые замедляют свертывание крови, повышает шансы на выживаемость.

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В этом убеждены ученые из Медицинской школы при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке. Результаты их исследования опубликованы в журнале JACC, передает Cardiovascular Business.

По словам медиков, у большинства пациентов, госпитализированных с COVID-19, развиваются угрожающие для жизни осложнения, связанные с высоким уровнем тромбообразования. Поэтому они сравнили показатели выживаемости и длительности лечения среди тех больных коронавирусом, которые получали или нет тромболитические препараты.

Антикоагулянты могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19

Антикоагулянты могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19

"Как кардиолог в течение трех недель я наблюдала увеличение количества тромбов у госпитализированных пациентов с COVID-19. Поэтому очень важно выяснить, дают ли антикоагулянты преимущества при лечении", – говорит доктор медицинских наук Ану Лала.

Отмечается, что в исследовании участвовали 2773 больных коронавирусом, поступивших в пять больниц сети Маунт-Синай за период с 14 марта по 11 апреля 2020 года. В результате выяснилось, что пациенты, получавшие антикоагулянты, имели улучшенные показатели, как в отделениях интенсивной терапии, так и при более щадящем лечении. Помимо этого, риск возникновения внутренних кровотечений у них был минимальным – не более трех процентов.

"Наше исследование показывает, что антикоагулянты, принимаемые перорально, подкожно или внутривенно, могут играть основную роль в терапии пациентов с COVID-19, и это может предотвратить возможные смертельные события, связанные с коронавирусом, включая сердечный приступ, инсульт и легочную эмболию", – утверждает главный врач больницы Маунт-Синай и руководитель исследования Валентин Фустер.

По его словам, использование антикоагулянтов всегда следует предусматривать для пациентов с COVID-19, хотя каждый случай должен оцениваться индивидуально с учетом потенциального риска кровотечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле получили первый рабочий образец препарата, который подавляет коронавирус в организме больного.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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