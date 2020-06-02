Назван новый препарат, который может спасать при COVID-19

Список препаратов, которые можно применять в лечении коронавируса нового типа, может пополниться одобренным ВОЗ лекарством против гепатита C – софосбувир.

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Предварительные результаты исследования и данные о возможности применения препарата описали в своей статье американские ученые. Она опубликована на сайте электронной научной библиотеки bioRxiv.

Отмечается, что в ходе эксперимента группа нейрофизиологов и молекулярных биологов под руководством профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Элисона Муотри наблюдала за тем, как COVID-19 проникал в миниатюрные "муляжи" мозга, которые исследователи вырастили из стволовых клеток. В результате они выяснили, как можно защитить от таких проблем нервные клетки человека.

При этом подчеркивается, что изначально ученые создавали эти структуры, чтобы проверять препараты от аутизма и других неврологических расстройств. Однако пандемия "заставила" их изменить планы. Так, обрабатывая вирусом "муляжи" мозга, биологи изучали, как он взаимодействует с нейронами. А также проверяли, как разные противовирусные препараты мешали ему проникать в нервные клетки.

В результате подтвердилось, что коронавирус действительно может проникать в клетки мозга и вызывать серьезные нарушения в его работе. Помимо этого, было обнаружено, что софосбувир значительно снижает долю зараженных клеток и ликвидирует нарушения в работе нервных окончаний, которые поражает COVID-19.

"Наши опыты с „муляжами“ мозга показывают, что софосбувир полностью ликвидирует все те нарушения, которые появлялись в нервной ткани после проникновения вируса. Это говорит о том, что препарат может не только защитить взрослых от последствий проникновения вируса в мозг, но и помешать коронавирусу попасть из организма беременной женщины в ее плод", – утверждают ученые.

Софосбувир может помочь при COVID-19 – ученые

Они предполагают, что софосбувир может ликвидировать часть необычных симптомов, которые испытывали зараженные COVID-19. Речь идет об энцефалопатии, галлюцинациях и внезапных приступах эпилепсии. Также, считают исследователи, препарат может защитить больных от одного из главных и первых симптомов развития коронавирусной инфекции – потери вкуса и обоняния.

Правда, пока этот доклад американских ученых еще не был рецензирован независимыми экспертами и редакторами научных журналов, как это бывает в таких случаях. Поэтому к выводам из статьи и аналогичных ей следует относиться осторожно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что потеря обоняния и вкуса, которые являются симптомами у перенесших коронавирус, могут сохраняться несколько месяцев.

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