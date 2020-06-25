Назван новый побочный эффект коронавируса

С началом пандемии коронавируса пациенты стали все чаще жаловаться на "странные симптомами", которые медики называют паническими атаками.

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По словам доктора Патимат Алиевой, этот новый побочный эффект COVID-19 у людей обостряется и приобретает тяжелый характер. Об этом сообщает "Рамблер".

"У меня на приеме было несколько таких пациентов. Кто-то искал тромб во всех сосудах своего организма, кого-то мучили одышка и чувство кома в горле, другие и вовсе хотели проверить все, что можно, чтобы исключить все последствия вируса", – рассказала она.

Больные COVID-19 страдают паническими атаками

Врач отметила, что во время карантина и самоизоляции из-за COVID-19 симптомы панической атаки могут быть настоящим испытанием для тех, кто испытывает их впервые.

Доктор подчеркнула, что паническая атака – это состояние, когда страх или тревога провоцируют у человека внезапные физические симптомы без очевидной на то причины. Самыми распространенными ее признаками являются боль в груди, одышка, ощущение повышенной температуры или озноба.

"Когда мы попадаем в ситуации с быстро меняющимися обстоятельствами и непредсказуемым будущим, наша первая реакция в том, чтобы активно сопротивляться этому. Поступая таким образом, мы лишь усугубляем наши собственные страдания", – пояснила Алиева.

Эксперт добавила, что сопротивляться таким паническим мыслям и ощущениям не стоит – их нужно принимать как данность и быть спокойным, ведь со временем все это непременно закончится.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи отмечают, что люди, которым посчастливилось перенести COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, могут испытывать проблемы со здоровьем всю жизнь.