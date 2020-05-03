На сегодня основным безошибочным способом выявления больных коронавирусом является компьютерная томография (КТ) легких.

Об этом рассказала главврач московской поликлиники №3 Елена Самышина Агентству городских новостей "Москва". Он отметила, что сегодня можно точно сказать, что основным способом диагностики для болеющего коронавирусной инфекцией является КТ. Там врач может увидеть главный симптом для постановки диагноза – "эффект матового стекла".

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"В результате определяется одна из четырех стадий пневмонии. При первых двух стадиях пациента отправляют лечиться на дом и продолжают оставаться с ним на связи, проводить необходимые обследования, мониторить состояние здоровья, выдавать все необходимые препараты. Третья и четвертая стадии означают госпитализацию в стационар", – пояснила Самышина.

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По ее словам, протокол исследования КТ отправляется в специальный референс-центр, где его изучают рентгенологи. Такой мини-симпозиум позволяет избежать ошибки в постановке диагноза.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 3 мая, в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.