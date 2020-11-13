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/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Назван антидепрессант, который снижает риск госпитализации при COVID-19

  • Препарат флувоксамин показал свою эффективность при амбулаторном лечении коронавирусной инфекции

  • У больных не ухудшалась дыхательная функция и, следовательно, им не требовалась госпитализация

2.9т
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Использование препарата "Флувоксамин" в лечении больных COVID-19 помогает избежать осложнения заболевания, уменьшить вероятность госпитализации и потребность в дополнительном кислороде.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пишет MedicalXpress.

Флувоксамин, связываясь с рецептором сигма-1, помогает регулировать воспалительную реакцию организма, что имеет ключевое значение при коронавирусной инфекции.

В испытаниях лекарственного средства приняли участие 152 человека, инфицированные вирусом SARS-CoV-2. Предварительные результаты показывают, что у всех пациентов, которые принимали флувоксамин в домашних условиях, спустя две недели не наблюдалось серьезных ухудшений. Между тем, у шестерых пациентов в группе плацебо течение болезни осложнилось, а четверо были госпитализированы.

Специалисты отмечают, что на фоне приема флувоксамина не возникало серьезных затруднений с дыханием и не требовалась госпитализация из-за проблем с дыхательной функцией. Они считают, что очень важно найти лекарства, которые могли бы остановить переход от легкого течения ковида к более сложному, а флувоксамин может помочь заполнить эту нишу. Большинство исследований сосредоточены на поиске препаратов для лечения тяжелых пациентов в больнице.

Для справки. Флувоксамин относится к группе антидепресантов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина). Обычно используется для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), социального тревожного расстройства и депрессии.

Ранее MedOboz сообщал, что регулирующий орган США одобрил экстренное использование моноклональных антител для лечения COVID-19. Препарат Бамланивимаб рекомендован при легком и среднем течении инфекции.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
лекарства
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