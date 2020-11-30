Клиническая практика и новые исследования показывают, что аспирин может помочь выжить пациентам с COVID-19.

Британский профессор, Питер Хорби, из Оксфордского университета, сообщил парламентскому комитету, что аспирин добавлен в исследование рандомизированной оценки терапии COVID-19 (RECOVERY), в котором рассматривается несколько вариантов лечения.

Исследование, проводимое Медицинской школой Университета Мэриленда, показало, что у пациентов с COVID было меньше осложнений при приеме аспирина.

Согласно данным, опубликованым в журнале "Анестезия и обезболивание", было обследовано 412 пациентов с коронавирусом, 98 из них получали аспирин за неделю до госпитализации или в течение 24 часов после госпитализации. У пациентов, получавших аспирин, было:

на 43% меньше шансов попасть в отделение интенсивной терапии;

на 44% меньше шансов попасть на ИВЛ;

на 47% меньше шансов умереть в больнице.

Аспирин широко используется для предотвращения образования тромбов при многих других состояниях, включая сердечный приступ, инсульт и преэклампсию у беременных женщин. Проведение исследования RECOVERY с участием пациентов с COVID-19 – единственный способ оценить, есть ли явные преимущества от приема препарата, перевешивают ли они любые возможные побочные эффекты.