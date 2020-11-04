Нарколог рассказал, как алкоголь влияет на коронавирус

Употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции, которую вызывает SARS-CoV-2.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нарколог Руслан Исаев, передает Lenta.ru.

Инфицированный коронавирусом человек, принимая спиртные напитки, может только усугубить форму заболевания. Медик объяснил, что тяжесть инфекции зависит от защитных свойств иммунной системы, а употребление алкоголя подрывает иммунитет.

Нарколог подчеркнул, что не следует мешать алкоголь с противовирусными препаратами, поскольку это может привести к осложнениям и тяжелым последствиям. Также он напомнил о несовместимости спиртных напитков с антибиотиками.

Как ранее писал MedOboz, причина образования тромбов у пациентов с COVID-19 может заключаться в продукции аутоиммунных антител, способных атаковать здоровые ткани организма.