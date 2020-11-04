Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Нарколог рассказал, как алкоголь влияет на коронавирус

  • Алкоголь может ухудшить течение COVID-19

  • Он влияет на защитную способность организма

1.5т
Читать материал на украинском

Употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции, которую вызывает SARS-CoV-2.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нарколог Руслан Исаев, передает Lenta.ru.

Инфицированный коронавирусом человек, принимая спиртные напитки, может только усугубить форму заболевания. Медик объяснил, что тяжесть инфекции зависит от защитных свойств иммунной системы, а употребление алкоголя подрывает иммунитет.

Нарколог подчеркнул, что не следует мешать алкоголь с противовирусными препаратами, поскольку это может привести к осложнениям и тяжелым последствиям. Также он напомнил о несовместимости спиртных напитков с антибиотиками.

Как ранее писал MedOboz, причина образования тромбов у пациентов с COVID-19 может заключаться в продукции аутоиммунных антител, способных атаковать здоровые ткани организма.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости