Найдены новые пути распространения COVID-19: кто в зоне риска

COVID-19 легко переносится по воздуху, поэтому концентрация вируса в вентилируемых помещениях более низкая, чем в закрытых.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

К такому выводу пришли китайские ученые, которые изучали распространения болезни в больничных палатах, пишет Salon.

"Концентрация РНК SARS-CoV-2 в аэрозолях, обнаруженных в изоляторах и проветриваемых палатах, была очень низкой, но она была повышена в туалетных комнатах и ванных. Уровни РНК SARS-CoV-2 в воздухе в большинстве общественных зон не были обнаружены, за исключением двух областей, подверженных скоплению людей, возможно, из-за зараженных носителей в толпе", – отмечено в исследовании.

Пандемия COVID-19

Ученые сообщили, что дезинфекция помещений помогает устранить концентрацию COVID-19 в воздухе.

"Вентиляция помещений, открытое пространство, дезинфекция защитной одежды, а также правильное использование и дезинфекция туалетных зон могут эффективно ограничивать концентрацию РНК SARS-CoV-2", – указали медики.

При этом исследователи предостерегли, что вентиляция помещений не уничтожает вирус, а лишь снижает его концентрацию. Пока ученым не ясно, какое количество вируса способно заразить человека, а поэтому нужно соблюдать меры предосторожности.

Например, известно, что аналогичному вирусу в семействе коронавирусов, MERS (респираторный синдром Ближнего Востока), для заражения человека требуется где-то от 1000 до 10000 вирусных частиц. Поскольку SARS-CoV-2 является более передаваемым, предполагается, что количество частиц, необходимых для заражения человека, исчисляется сотнями или тысячами.

Также исследователи выяснили, что вероятность передачи COVID-19 в закрытой среде в 18,7 раза выше по сравнению с открытыми пространствами. То есть, вероятность заразиться коронавирусом, например, в больнице выше, чем на улице или парке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем не только при кашле или чихании, но даже в разговоре или в процессе дыхания.