Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Французкие медики обнаружили, что препарат "Тоцилизумаб", которым ранее уже предлагали лечить коронавирус, может побороть смертельный симптом болезни – цитокиновый шторм.
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Результаты клинических испытаний обнародовала на своем сайте больничная организация Assistance publique – Hopitaux de Paris (AP-HP).
"Считается, что у пациентов с пневмонией COVID-19 цитокиновый шторм иммунологического происхождения приводит к острой респираторной недостаточности и смерти", – сказано в отчете.
По словам врачей, лекарство от ревматоидного артрит эффективно в борьбе с гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом. Речь идет о летальной реакции иммунной системы человека с коронавирусом.
Исследование охватило 129 пациентов. Из них 65, помимо обычного лечения, принимали этот препарат, а другие 64 выполняли роль контрольной группы и получали только обычное лечение.
По итогам наблюдений выяснилось, что меньшее число пациентов, получавших препарат, находились в критическом состоянии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США больные коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир".