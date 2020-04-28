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/ Пульмонология

Найдено средство от смертельного симптома коронавируса

2.2т
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Французкие медики обнаружили, что препарат "Тоцилизумаб", которым ранее уже предлагали лечить коронавирус, может побороть смертельный симптом болезни – цитокиновый шторм.

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Результаты клинических испытаний обнародовала на своем сайте больничная организация Assistance publique – Hopitaux de Paris (AP-HP).

"Считается, что у пациентов с пневмонией COVID-19 цитокиновый шторм иммунологического происхождения приводит к острой респираторной недостаточности и смерти", – сказано в отчете.

Найдено средство от смертельного симптома коронавируса

Найдено средство от смертельного симптома коронавируса

news.ru

По словам врачей, лекарство от ревматоидного артрит эффективно в борьбе с гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом. Речь идет о летальной реакции иммунной системы человека с коронавирусом.

Исследование охватило 129 пациентов. Из них 65, помимо обычного лечения, принимали этот препарат, а другие 64 выполняли роль контрольной группы и получали только обычное лечение.

По итогам наблюдений выяснилось, что меньшее число пациентов, получавших препарат, находились в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США больные коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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