Найдено природное средство для лечения COVID-19: эффективно, как "Ремдесивир"

Вещества, которые находятся в обыкновенных морских водорослях, способны блокировать вирусные инфекции, в том числе COVID-19.

Ученые отметили, что водоросли могут бороться с коронавирусом не менее эффективно, чем препарат "Ремдесивир", передает Cell Discovery.

Исследователи в своей работе изучили противовирусные свойства гепарина и других близкородственных полисахаридов, которые могут оказывать терапевтический эффект в борьбе c SARS-CoV-2. Выяснилось, что их способность блокировать инфекцию выше, чем у многих известных препаратов.

На данный момент ученые намерены синтезировать эти вещества из водорослей и выпускать спрей для носа, чтобы предотвращать распространение вируса на слизистых оболочках, с которых он распространяется на весь организм.

Отмечается, что такой простой способ может стать способом лечения COVID-19. на ранних стадиях или даже его профилактики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия одобрила использование первого препарата "Ремдесивира" для лечения COVID-19 .

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram