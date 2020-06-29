Найдена связь между коронавирусом и раковой опухолью

Тимур Григоренко Пульмонология 11:30, 29.06.2020 Обновлено: 11:31, 29.06.2020

Между коронавирусом (COVID-19) и раком найдено сходство в структурах обоих болезней.

К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, передает The Financial Times.

По мнению ученых, к лечению коронавируса можно будет применять препараты, которые создавались для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Глава Института количественных биологических наук в Калифорнийском университете Неван Кроган пояснил, что из-за коронавируса в зараженных клетках растут неровные выпуклые ветви – крайне необычная структура, которая позволяет вирусу атаковать сразу несколько клеток.

"Длинные нити пробивают отверстия в других клетках, и вирус проходит через отростки от клетки к клетке… Абсолютно логично, что противоопухолевые препараты и противовирусный эффект частично совпадают", – отметил ученый.

По мнению исследователей, такой способ распространения COVID-19 в организме значительно повышает уровень заражения. Разветвление, которое использует коронавирус, характерно для развития раковой опухоли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выявили шесть типов коронавируса.

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