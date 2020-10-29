Найдена причина бессимптомного течения COVID-19

Виктор Литвиненко Пульмонология 20:51, 29.10.2020 Обновлено: 20:57, 29.10.2020

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции связано с низкой активацией иммунной системы, которую вызывает SARS-CoV-2.

Как пишет MedicalXpress, отсутствие признаков болезни связано с подавлением выработки интерферонов.

По мнению исследователей из Дании, вирус SARS-CoV-2 может скрывать свой геномный материал от распознавания альвеолярными макрофагами, которые находятся в легких. В такой ситуации интерфероны вырабатываются в недостаточном количестве для активации иммунной системы.

Чтобы доказать способность коронавируса "прятать" свою РНК, ученые сравнили реакцию альвеолярных макрофагов на другие вирусы с SARS-CoV-2. Иммунные клетки активно продуцировали интерфероны при заражении вирусом гриппа, тогда как при воздействии на них коронавируса, продукции интерферона не наблюдалось.

Отсутствие симптомов не делает человека безопасным, поскольку он может активно распространять вирус.

MedOboz писал, что коронавирус у некоторых пациентов может вызывать выработку аутоиммунных антител, которые атакуют ткани органов.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Зеленский – о скандальном решении КС: это подрыв нацбезопасности

Данилов намекнул, что решение КСУ угрожает нацбезопасности Украины

Ушли вслед друг за другом: коронавирус убил всю семью доктора из Винницы. Эксклюзив

Языковой скандал в маршрутке Славянска: в МВД отреагировали

Порошенко жестко отреагировал на решение КСУ: кто разрушает безвиз, пусть путешествует в Магадан