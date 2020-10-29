Найдена причина бессимптомного течения COVID-19

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции связано с низкой активацией иммунной системы, которую вызывает SARS-CoV-2.

Как пишет MedicalXpress, отсутствие признаков болезни связано с подавлением выработки интерферонов.

По мнению исследователей из Дании, вирус SARS-CoV-2 может скрывать свой геномный материал от распознавания альвеолярными макрофагами, которые находятся в легких. В такой ситуации интерфероны вырабатываются в недостаточном количестве для активации иммунной системы.

Чтобы доказать способность коронавируса "прятать" свою РНК, ученые сравнили реакцию альвеолярных макрофагов на другие вирусы с SARS-CoV-2. Иммунные клетки активно продуцировали интерфероны при заражении вирусом гриппа, тогда как при воздействии на них коронавируса, продукции интерферона не наблюдалось.

Отсутствие симптомов не делает человека безопасным, поскольку он может активно распространять вирус.

MedOboz писал, что коронавирус у некоторых пациентов может вызывать выработку аутоиммунных антител, которые атакуют ткани органов.

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