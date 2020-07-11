Найдена новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже в том случае, если пациент не страдает от диабета или ожирения.

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Как пишет журнал Diabetologia, исследование провели медики Хуачжунского университета науки и технологий (Китай). Ученые выяснили, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови – около 7 миллимоль на литр – умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.

Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

Аналогичным образом люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем остальные больные. Причем эта вероятность не была связана с развитием ожирения, диабета и других расстройств обмена веществ.

Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и различных осложнений.

"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней", – отмечают исследователи.

Как именно высокий уровень сахара в крови повышает вероятность гибели носителей COVID-19, ученые пока не знают. Но они предполагают, что избыток глюкозы в крови может способствовать формированию тромбов и воспалений, а также ухудшать работу кровеносных сосудов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты, которые переболели COVID-19, могут впоследствии заработать инсулинозависимый сахарный диабет.

Ученые заявили, что коронавирус не просто несет риск для людей, больных диабетом, – он может фактически вызывать это заболевание.

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