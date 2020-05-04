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/ Пульмонология

Найдена новая причина высокой смертности от коронавируса

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Одним из факторов летального исхода при коронавирусе COVID-19 может быть дефицит витамина D в организме.

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Об этом пишет журнал Research Square со ссылкой на исследование Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, сотрудники которых проанализировали соотношение среднего уровня витамина D среди жителей 20 стран Европы.

Они сравнили полученные данные с официальной статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса в этих странах.

Недостаток витамина D может приводить к смертности от COVID-19

Недостаток витамина D может приводить к смертности от COVID-19

Оказалось, что низкий уровень витамина D наблюдается у жителей Испании, Италии и Швейцарии, особенно у пожилых людей. Исследователи считают, что это способствовало большому количеству смертельных исходов среди больных коронавирусом.

Ученые рекомендуют витамин D для защиты организма от COVID-19. Он образовывается в коже человека при нахождении на прямом солнечном свету.

Правда, во время самоизоляции люди не могут проводить время на солнце. В этом случае рекомендуется есть печень, яичный желток, молочные продукты и рыбу (жирные сорта рыбы, рыбий жир, икру).

Продукты с витамином D

Продукты с витамином D

Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, к летальному исходу при коронавирусе приводит аномальная свертываемость крови.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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