Найдена необычная причина потери обоняния при COVID-19. Исследование

Потеря ощущений вкуса и запаха является общим симптомом для тех, кто простудился, переболел гриппом или заразился коронавирусом. При этом у пациентов с последним диагнозом причина аносмии несколько отличается.

По словам европейских экспертов по расстройствам обоняния, это может быть связано с тем, что СOVID-19, в отличие от других распространенных респираторных инфекций, поражает мозг и нервную систему. Об этом пишет Business Insider.

В ходе небольшого исследования специалисты провели тесты на вкус и запах 10 пациентам с COVID-19, а также 10 людям с тяжелой простудой и стольким же здоровым участникам. Затем они сравнили результаты, сопоставленные по возрасту и полу.

Аносмия является одним из распространенных симптомов COVID-19

В результате ученые обнаружили, что потеря обоняния была "гораздо более серьезной" среди людей, инфицированных коронавирусом – они были менее способны распознавать запахи, чем "жертвы" простуды. У пациентов с COVID-19 ощущение вкуса также было серьезно приглушено: они не могли определить сладкий или горький вкус с помощью "вкусовых полосок", которые реагируют на различные области языка.

"Когда вы простужены, запах и вкус в большинстве случаев неприятны, потому что ваш нос заложен, а дыхательные пути забиты. Но с COVID-19 симптомы, похоже, связаны с тем, как болезнь проникает в мозг и нервную систему, поскольку вирус, как правило, не вызывает заложенность носа", – предполагают специалисты.

Другие исследования также показали, что коронавирус может иметь потенциально серьезные неврологические последствия за пределами обонятельной системы. Еще в одном говорится о том, что кратковременная потеря обоняния может быть вызвана "синдромом расщелины" – состоянием, при котором отек не позволяет ароматам достигать обонятельных нейронов.

"Мы видим то, как COVID-19 влияет на мозг, чего ранее не обнаруживали с другими вирусами", – подчеркивает один из соавторов исследования Майкл Занди.

Ученые говорят, что эти данные могут помочь клиницистам отличить коронавирус от простуды. При этом другие утверждают, что необходимы и дополнительные исследования, в том числе, проведенные с использованием сканирования мозга, чтобы помочь понять, как именно COVID-19 влияет на ощущения больного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые детально объяснили потерю обоняния при коронавирусе, как одного из самых распространенных симптомов этой болезни.