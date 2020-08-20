Найдена необычная причина потери обоняния при COVID-19. Исследование

Марина Лисничук Пульмонология 10:00, 20.08.2020 Обновлено: 10:40, 20.08.2020

Потеря ощущений вкуса и запаха является общим симптомом для тех, кто простудился, переболел гриппом или заразился коронавирусом. При этом у пациентов с последним диагнозом причина аносмии несколько отличается.

По словам европейских экспертов по расстройствам обоняния, это может быть связано с тем, что СOVID-19, в отличие от других распространенных респираторных инфекций, поражает мозг и нервную систему. Об этом пишет Business Insider.

В ходе небольшого исследования специалисты провели тесты на вкус и запах 10 пациентам с COVID-19, а также 10 людям с тяжелой простудой и стольким же здоровым участникам. Затем они сравнили результаты, сопоставленные по возрасту и полу.

Аносмия является одним из распространенных симптомов COVID-19

В результате ученые обнаружили, что потеря обоняния была "гораздо более серьезной" среди людей, инфицированных коронавирусом – они были менее способны распознавать запахи, чем "жертвы" простуды. У пациентов с COVID-19 ощущение вкуса также было серьезно приглушено: они не могли определить сладкий или горький вкус с помощью "вкусовых полосок", которые реагируют на различные области языка.

"Когда вы простужены, запах и вкус в большинстве случаев неприятны, потому что ваш нос заложен, а дыхательные пути забиты. Но с COVID-19 симптомы, похоже, связаны с тем, как болезнь проникает в мозг и нервную систему, поскольку вирус, как правило, не вызывает заложенность носа", – предполагают специалисты.

Другие исследования также показали, что коронавирус может иметь потенциально серьезные неврологические последствия за пределами обонятельной системы. Еще в одном говорится о том, что кратковременная потеря обоняния может быть вызвана "синдромом расщелины" – состоянием, при котором отек не позволяет ароматам достигать обонятельных нейронов.

"Мы видим то, как COVID-19 влияет на мозг, чего ранее не обнаруживали с другими вирусами", – подчеркивает один из соавторов исследования Майкл Занди.

Ученые говорят, что эти данные могут помочь клиницистам отличить коронавирус от простуды. При этом другие утверждают, что необходимы и дополнительные исследования, в том числе, проведенные с использованием сканирования мозга, чтобы помочь понять, как именно COVID-19 влияет на ощущения больного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые детально объяснили потерю обоняния при коронавирусе, как одного из самых распространенных симптомов этой болезни.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

На 102 году жизни умер президент НАНУ Патон

Взрослые мужчины плакали и звали маму: избитые ОМОНом в Беларуси протестующие рассказали о травмах и аресте

В сети напомнили о скандальном интервью Фокина: призывал понять Россию

Ермак открестился от обвинений в госизмене и сливе информации России

В Беларуси умер еще один участник протестов