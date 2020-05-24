Найдена группа людей с максимумом антител к COVID-19: есть у 94%

У людей старше 60 лет вырабатывается наибольшее количество антител к новому типу коронавируса COVID-19.

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Это выяснили в ходе исследования сотрудники Фуданьского университета, что в китайском Шанхае. Об этом сообщает "Рамблер".

По словам ученых, большинство пожилых людей, которые сдавали биоматериал для научного эксперимента, стали вырабатывать антитела к вирусу уже через две недели после первых симптомов инфицирования им.

У пожилых людей вырабатывается больше антител к COVID-19

Так, через две недели после старта исследования антитела к COVID-19 нашли у 94% переболевших им пациентов в возрасте старше 60 лет.

Отмечается, что пожилые люди хоть и переносят коронавирус сложнее, но при этом вырабатывают намного больше антител, чем молодые. Ученые заявили, что самый большой процент антител они нашли у людей 65-80 лет.

Специалисты поясняют это тем, что значительная иммунная реакция повышает способность организма сопротивляться патогену.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что антитело, которое было найдено 17 лет назад у больного SARS-CoV, способно противостоять и другим коронавирусам – в том числе и COVID-19.