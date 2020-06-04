Найдена генетическая связь между коронавирусом и Альцгеймером

Люди с генетической склонностью к болезни Альцгеймера имеют в два раза больше шансов заразиться коронавирусом (COVID-19).

Об этом говорят ученые в Англии, передает Science News. Данные были получены в результате исследования более 600 пациентов с диагнозом COVID-19 с 16 марта по 26 апреля этого года.

Пандемия COVID-19

Исследования показали, что люди с двумя копиями версии гена APOE, названной APOE4, в 14 раз чаще заболевают болезнью Альцгеймера, чем люди с двумя копиями версии гена APOE3. Эти пациенты также имели более чем в два раза больше шансов получить положительный результат на коронавирус, чем люди с двумя копиями APOE3.

Ученые отметили, что из 622 человек с положительным результатом на коронавирус у 37 было две копии APOE4. Это говорит о том, что приблизительно 410 из каждых 100 тысяч человек с двумя копиями этой версии гена дали бы положительный результат. Это сопоставимо с 179 из каждых 100 тысяч человек с двумя копиями APOE3 с положительным результатом на вирус.

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