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/ Пульмонология

Найдена генетическая связь между коронавирусом и Альцгеймером

2.9т
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Люди с генетической склонностью к болезни Альцгеймера имеют в два раза больше шансов заразиться коронавирусом (COVID-19).

Об этом говорят исследования ученых в Англии, передает Science News. Данные были получены в результате исследования более 600 пациентов с диагнозом COVID-19 с 16 марта по 26 апреля этого года.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

Результат исследований показал, что люди с двумя копиями версии гена APOE, названной APOE4, в 14 раз чаще заболевают болезнью Альцгеймера, чем люди с двумя копиями версии гена APOE3. Эти пациенты также имели более чем в два раза больше шансов получить положительный результат на коронавирус, чем люди с двумя копиями версии APOE3.

Ученые отметили, что из 622 человек с положительным результатом на коронавирус у 37 было две копии APOE4. Это говорит о том, что приблизительно 410 из каждых 100 тысяч человек с двумя копиями этой версии гена дали бы положительный результат. Это сопоставимо с 179 из каждых 100 тысяч человек с двумя копиями APOE3 с положительным результатом на вирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые обнаружили в коронавирусе вставку, идентичную части человеческого белка.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Англия
Теги
болезнь Болезнь Альцгеймера
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