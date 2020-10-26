Найден способ повысить точность диагностики COVID-19 до 95%

Портативный ультразвуковой прибор повышает точность диагностики коронавирусной инфекции и быстро предоставляет врачам всю нужную информацию о состоянии пациента.

Как сообщает CBS New York, датчик под названием Butterfly-IQ подключается к смартфону и врач может носить его с собой.

Устройство может стать альтернативой традиционному рентгену грудной клетки, что позволяет избежать негативного действия радиации.

Butterfly-IQ использовался во время пика пандемии в Италии. Сочетание ультразвукового сканера с ПЦР-тестом и клинической оценкой больного повышало диагностическую чувствительность с 80 почти до 95%.

Датчик Butterfly-IQ может сканировать практически любой орган в нашем теле

Кроме диагностики ковидной пневмонии, с помощью Butterfly-IQ можно сканировать практически любой орган в нашем теле – от сердца, легких и печени до закупоренных артерий ног и опухолей.

MedOboz ранее писал, что с помощью компьютерной томогафии не всегда удается обнаружить повреждения легких при COVID-19.

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