Найден способ облегчить тяжелое течение COVID-19

Ученые нашли способ подавлять чрезмерную воспалительную реакцию организма на коронавирус, которую называют "цитокиновый шторм". Благодаря этому открываются новые перспективы лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Как сообщает Business Wire, исследование было проведено в Институте Файнштейна, США.

Ретроспективный анализ позволил определить наиболее эффективные методы лечения пациентов с признаками цитокинового шторма с помощью модуляторов иммунитета, которые повышают выживаемость.

Ученые нашли способ подавлять цитокиновый шторм

Так, судя по результатам анализа, комбинирование кортикостероидов, таких как дексаметазон, с тоцилизумабом (антителами к интерлейкину-6) дает лучший результат, нежели стандартное лечение без иммуномодуляторов. Кроме того, наблюдалось улучшение состояния больных при применении кортикостероидов в сочетании с анакинрой (антиинтерлейкином-1).

Как сообщал MedOboz, в Великобритании проведут эксперимент, в ходе которого здоровых людей намеренно заразят COVID-19 для изучения болезни и скорейшей разработки вакцины.