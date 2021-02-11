Найден препарат, который может снизить риск тяжелой формы коронавируса

Дешевое и широкодоступное лекарство от астмы значительно снижает риск тяжелой формы коронавируса (COVID-19), если его принять в течение первой недели после появления симптомов.

Как пишет The Guardian, если результаты исследования подтвердятся, то средство для ингаляций будесонид может стать первым для лечения на ранних стадиях инфекции.

Известно, что будесонид предотвращает ухудшение состояния пациентов и сокращает продолжительность их болезни.

Препарат предотвращает ухудшение состояния пациентов pixabay.com

Профессор Мона Бафадель из Оксфордского университета и ее коллеги набрали 146 взрослых людей с ранними симптомами COVID-19 и проинструктировали половину из них принимать 800 мкг будесонида два раза в день, пока они не почувствуют себя лучше. В то же время другие добровольцы получали обычную помощь (т.е. без лечения).

Десяти из этих людей в конечном итоге потребовалось обследование или лечение в больнице, по сравнению с только одним из тех, кому был назначен ингалятор будесонид.

Также принимавшие препарат испытали более быстрое исчезновение лихорадки и других симптомов коронавируса. У них было меньше стойких симптомов через 28 дней, что позволяет предположить, что лекарство также может снизить шансы людей на развитие "длительного COVID".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании начали крупномасштабное испытание нового метода лечения, который, как ожидается, поможет предотвратить развитие тяжелого течения COVID-19.

Метод включает вдыхание белка бета-интерферона, который организм вырабатывает при вирусной инфекции.