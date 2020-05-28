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/ Пульмонология

Найден препарат для лечения легкой формы COVID-19

2.3т
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Один из препаратов для лечения гепатита В может показать эффективный результат в борьбе с легкой формой COVID-19.

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Об этом заявили ученые из Стэнфорда, передает Daily Mail. По мнению исследователей, такое лекарство позволит усилить иммунную систему человека.

Речь, в частности, идет о препарате интерферон-лямбда (IFN-λ) – это выведенный в лаборатории аналог природного белка, способствующий активации иммунных клеток вокруг пораженного вирусом участка.

Препарат для лечения гепатита В может быть действенным и при COVID-19 – ученые

Препарат для лечения гепатита В может быть действенным и при COVID-19 – ученые

Специалисты подчеркивают, что чувствительны к этому белку рецепторы находятся в кишечнике и легких, а именно эти органы в первую очередь атакует коронавирус.

"Если ограничить распространение вируса, понизится шанс передать его членам семьи зараженного, а это имеет решающее значение для контроля распространения заболеваний", – заявил доктор Уиндерт Синг.

Также авторы исследования отмечают, что уже применяли этот препарат для лечении пациентов с COVID-19, и положительный результат наблюдался при его легких формах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 в целях безопасности.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
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