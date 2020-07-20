Ультрафиолетовое излучение, проникающее летом в атмосферу планеты, способно быстро уничтожить коронавирус (COVID-19).

Об этом рассказал иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, передает РИА Новости. Он отметил, что в ходе экспериментов COVID-19 был помещен в капли воды, с целью воспроизвести эффект, возникающий во время кашля пациента с коронавирусом, которые затем подвергали ультрафиолетовому излучению.

В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса. Таким образом, по словам специалиста, солнечные лучи, проникающие летом в атмосферу планеты, уничтожают вирус в каплях слюны и другой жидкости.

Найден новый способ быстрого уничтожения COVID-19

Этим, как считает Клеричи, объясняется спад заболеваемости COVID-19 в странах, где в данный момент идет летний сезон.

Специалист также объяснил высокий уровень распространения коронавируса в Индии, Пакистане и Бангладеше. По его словам, это связано с муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей.

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