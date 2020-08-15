Надежды на коллективный иммунитет не осталось, ультрафиолет бессилен перед COVID-19, – ученый

Коллективный иммунитет и солнечный ультрафиолет не помогли справиться с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом для "КП в Украине" рассказал доктор физико-математических наук, координатор рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине Игорь Бровченко.

"Надежды на коллективный иммунитет уже не осталось. К тому времени, как будет достигнут необходимый процент заболевших, не будет никаких гарантий, что у них сохранится какой-то иммунитет... По-хорошему, надо, чтобы быстро переболело 60% населения, тогда и сформируется коллективный иммунитет. А с такими темпами, как болеют украинцы, на коллективный иммунитет рассчитывать не приходится", – пояснил он.

Бровченко добавил, что лето и ультрафиолет не справились с задачей, как природное "противовирусное".

"Мы не видим какой-либо зависимости между наличием ультрафиолета и развитием коронавирусной инфекции. Впрочем, это было понятно еще весной, когда COVID-19 "гулял" не только по северным странам, но и в Иране, где с ультрафиолетом все в порядке. Возможно, вот такая особенность у этого коронавируса", – отметил прогнозист.

Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская также рассказала, что вероятно осенью Украину ждет рост заболеваемости.

"Коронавирус для нас – новый возбудитель, происхождение которого еще точно не установлено… И в ближайшее время, вероятно, нас ждет рост заболеваемости, особенно осенью, когда добавятся грипп и другие сезонные заболевания. Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно", – сказала медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 14 августа, в Украину заразились 1847 человек, что стало новым антирекордом.