Наденьте эти чертовы маски! Людей хоронят без панихид в пластиковых пакетах

Борис Тодуров Пульмонология 18:15, 17.11.2020 Обновлено: 18:18, 17.11.2020

К сожалению, сегодня болеют все, не только старики, не только диабетики. У нас очень много молодых пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Среди этих молодых пациентов уже несколько умерли, даже в стенах нашей высокоспециализированной клиники, где есть суперреанимация и суперспециалисты.

Поэтому не подвергаете себя дополнительному риску! Наденьте эти чертовы маски и носите их не снимая, если вы выходите на улицу. Мойте руки. Не ходите ни в какие общественные места. Вы подвергаете себя сегодня смертельному риску.

Вы поймите, если вы заболеете и получите осложнения, вас некуда сегодня положить.

Это уже не шутки! Сегодня хоронят людей без панихид и отпеваний в пластиковых пакетах. И это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации.

Я сегодня обращаюсь ко всем жителям Украины. Пожалуйста, поберегите себя! Не контактируйте, не подходите близко к незнакомым людям, которые находятся без маски. И не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где есть много людей, не ходите туда.

Обращение Бориса Тодурова, директора Института сердца, к украинцам в эфире телеканала "Наш".

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Масло в Украине подделывают в каждой области, до 70% – фальсификат: чем опасно и какое выбрать

Семьи погибших от COVID-19 медиков не получают компенсации: у Шмыгаля объяснили почему

Украина намерена закупать вагоны у российской компании, находящейся под санкциями

Украинские журналисты и волонтеры заявили об обысках из-за "детской порнографии и оружия"

Свекор устроил "ревизию" в доме невестки-блогерши: матерное видео стало вирусным в сети