К сожалению, сегодня болеют все, не только старики, не только диабетики. У нас очень много молодых пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Среди этих молодых пациентов уже несколько умерли, даже в стенах нашей высокоспециализированной клиники, где есть суперреанимация и суперспециалисты.

Поэтому не подвергаете себя дополнительному риску! Наденьте эти чертовы маски и носите их не снимая, если вы выходите на улицу. Мойте руки. Не ходите ни в какие общественные места. Вы подвергаете себя сегодня смертельному риску.

Вы поймите, если вы заболеете и получите осложнения, вас некуда сегодня положить.

Это уже не шутки! Сегодня хоронят людей без панихид и отпеваний в пластиковых пакетах. И это происходит на каждом шагу, вы просто не видите всей драматичности этой ситуации.

Я сегодня обращаюсь ко всем жителям Украины. Пожалуйста, поберегите себя! Не контактируйте, не подходите близко к незнакомым людям, которые находятся без маски. И не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где есть много людей, не ходите туда.

Обращение Бориса Тодурова, директора Института сердца, к украинцам в эфире телеканала "Наш".

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