На Закарпатье выявили новые симптомы COVID-19: мутация вызвала диарею и глухоту

В Закарпатской области медики заявили об изменении течения коронавирусной инфекции и назвали новые ее симптомы, которые ранее не наблюдались у пациентов с COVID-19.

Речь идет именно о мутации коронавируса. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента здравоохранения областной госадминистрации Анатолий Пшеничный, передает "Укринформ".

"Медики говорят о мутации вируса, в частности, называют нехарактерные симптомы – это рвота, диарея и глухота. Если раньше речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея, а сейчас это стало происходить чаще", – сказал он.

Медики в Закарпатье выявили новые симптомы COVID-19 у пациентов

По словам медиков, инфицированные коронавирусом пациенты чаще стали жаловаться на нарушение слуха, в частности на тугоухость.

Кроме этого, заявил Пшеничный, прошла не только мутация вируса, но и его адаптация к лечению. Поэтому сейчас в больницах много тяжелых пациентов. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом.

"Раньше в группу риска относили людей 60+, сейчас же статистика коронавируса омолодилась. В группу риска теперь относят людей с категории после 55 лет", – добавил Пшеничный.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые пришли к выводу, что коронавирус может мутировать быстрее у людей, которые имеют ослабленный иммунитет.