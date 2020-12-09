На видео детально показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие

Юрий Сергиенко Пульмонология 00:52, 10.12.2020 Обновлено: 00:55, 10.12.2020

В сети обнародовали ролик, на котором показано, как выглядят внутри легкие пациентов с коронавирусом.

Видео 3D-модели опубликовало издание DW на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Как выглядят поврежденные коронавирус легкие внутри.

Отмечается, что рентген-диагностика 3D позволяет эффективнее лечить пациентов с COVID-19.

3D-модель поврежденных коронавирусом легких.

Метод позволяет увидеть даже самые мелкие повреждения в легких, в частности забитые сосуды и сгустки крови.

Метод позволяет увидеть даже самые мелкие повреждения.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как коронавирус поражает легкие. По словам врача-патологоанатома из Львова Алины Колесник, орган становится не способным выполнять свою функцию, а когда пытается спастись, то начинает уничтожать сам себя.

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