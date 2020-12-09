На видео детально показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие

В сети обнародовали ролик, на котором показано, как выглядят внутри легкие пациентов с коронавирусом.
Видео 3D-модели опубликовало издание DW на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что рентген-диагностика 3D позволяет эффективнее лечить пациентов с COVID-19.
Метод позволяет увидеть даже самые мелкие повреждения в легких, в частности забитые сосуды и сгустки крови.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как коронавирус поражает легкие. По словам врача-патологоанатома из Львова Алины Колесник, орган становится не способным выполнять свою функцию, а когда пытается спастись, то начинает уничтожать сам себя.
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