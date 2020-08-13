Ученые выяснили, что резус-фактор может влиять на устойчивость к коронавирусу. В частности, чаще болеют люди с отрицательным резус-фактором.

К такому выводу пришли специалисты из Испании и Бразилии, проведя исследование, которое опубликовано на портале medRxiv. Изучив факторы, вызывающие быстрое распространение коронавируса в 126 странах, ученые обнаружили, что рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором.

К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США. В этих странах был отмечен "взрывной" характер распространения COVID-19.

На вероятность заболеть COVID-19 влияет резус-фактор – ученые

Кроме того, отмечается в исследовании, для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом. Также у них выше риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что может осложнить течение заболевания.

Как писал OBOZREVATEL, украинский иммунолог Олег Назар заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса у человечества сформируется через 3-5 лет, а не за год-полтора, как сообщалось ранее.