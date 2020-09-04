На сколько украинцам хватит тестов на COVID-19: в Минздраве назвали цифры

На сегодня в вирусологических лабораториях Украины есть запас тестов для диагностики коронавирусной инфекции, которых хватит на 1,5-2 месяца.

Об этом во время брифинга 4 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, за последние сутки украинские лаборатории провели 49 785 тестирований, из которых 25 483 исследования методом ПЦР, что стало рекордным количеством, а также 24 302 методом ИФА.

Украина имеет запас тестов на COVID-19

"Мы делали 200 тестов в сутки, когда я возглавил министерство. Сегодня делаем больше 25 тысяч. Есть на 1,5-2 месяца постоянный запас в лабораториях, расположенных по всей стране", – сказал глава Минздрава.

Также он добавил, что по состоянию на 2 сентября в учреждениях здравоохранения Украины, оказывающих помощь больным коронавирусом, есть 26 тысяч коек.

"Вместе с тем у нас есть резерв, в котором находятся 213 больниц, где еще больше 9000 кроватей, и общее их количество по стране составляет более 35 тысяч", – заверил Степанов.

Министр подчеркнул, что такая ситуация с тестами и койками наблюдается из-за роста заболеваемости COVID-19 среди украинцев. Больницы к этому готовы, однако если так будет продолжаться и дальше, украинская система здравоохранения может столкнуться не с отсутствием материального обеспечения, а с нехваткой медицинского персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, в Украине официально подтвержден 130 951 случай коронавирусной инфекции. Из них 2723 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту больных. От COVID-19 в стране умер 2761 человек, а 60 613 пациентов полностью побороли болезнь.

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