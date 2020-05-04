На очереди люди: в Италии успешно протестировали вакцину против COVID-19

В Италии заявили о разработке действенной генетической вакцины против коронавируса, которую начнут тестировать на людях уже с июля этого года.

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Первые удачные эксперименты провели на грызунах в вирусологической лаборатории института Спалланцани. Об этом сообщает La repubblica.

"Антитела, вырабатываемые на мышах, работают. Это самый продвинутый уровень, достигнутый до сих пор при тестах с вариантом вакцины, разработанной в Италии", – заявили ученые.

"В отличие от традиционных, генетические вакцины не используют неактивный микроорганизм или его часть, а ген, кодирующий антиген микроорганизма, который вы хотите нейтрализовать. В этом случае будет использоваться ген, который, попав в клетки, индуцирует выработку белка, что, в свою очередь, стимулирует иммунный ответ против коронавируса", – пояснил директор здравоохранения Италии Франческо Вай.

Отмечается, что для тестирования новой разработки в одной из больниц страны создадут специальную зону, где будут вводить вакцину здоровым людям, соблюдая все меры безопасности.

Отбор первых добровольцев, которых должно быть около 50, начнется уже в мае. На исследование же вакцины от COVID-19 институту выделили 5 миллионов евро. По словам Вайя, если первые испытания на людях дадут положительный результат, ученые смогут растиражировать препарат в 2021 году для вакцинации большого количества населения..

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