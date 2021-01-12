На Львовщине заявили о распространении коронавируса-мутанта

Во Львовской области циркулирует один из мутировавших типов коронавируса – генетический вариант В1.1 китайского происхождения.

Об этом на брифинге облгосадминистрации 12 января сообщила главный эпидемиолог области Наталья Тимко. Ее слова цитирует "Суспільне".

Прежде всего медик отметила, что Львовский лабораторный центр самостоятельно не определяет тип COVID-19 во время тестирования. Но положительные образцы периодически отправляют в лабораторию Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"Они этот материал обрабатывают для проведения секвенирования. Коронавирус типа В1.1 является китайского происхождения. Типы образцов дальше направляются", – объяснила Тимко.

На Львовщине циркулирует один из мутантов COVID-19

Она добавила, что сейчас на Львовщине уменьшилось количество людей, которые обращаются к врачам с симптомами коронавирусной инфекции. Это, вероятно, связано с праздничным периодом. В то же время такие лица могут переносить вирус.

"Если к вам обращается пациент с любим признаком ОРВИ, направьте его на исследование ПЦР. Когда будет положительный результат, контактные с ними людьми должны находиться 14 дней дома", – призвала эпидемиолог.

Напомним, что по данным ЦОЗ, в Украине распространяются пять разновидностей коронавируса:

В1 – многочисленная группа вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии;

В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 – циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;

В1.5 – многочисленная группа вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Испании;

В2 – вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на шести континентах.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 19-21 января Украина направит первые образцы для проверки на наличие "британского" штамма COVID-19. Их доставят в определенную ВОЗ лабораторию.