На Львовщине 11-летняя девочка-спортсменка внезапно умерла от пневмонии

В больнице во Львовской области 15 февраля от двустороннего воспаления легких умерла 11-летняя девочка.

Как пишет ZAXID.NET, Веронике Гащак стало плохо в карете скорой помощи, когда ребенка везли с Судовой Вишни в медицинский центр ОХМАТДИТ. Девочку пришлось экстренно завести в Городоцкую районную больницу, где она скончалась в реанимации.

В школе об учениц шестого класса отзываются позитивно. По словам знакомых, девочка занималась спортом, состояние ее здоровья было хорошим.

"Вероника из благополучной семьи. Она была прекрасной ребенком, образцовой и светлой девочкой. Она никогда не болела и вообще была спортсменкой", – рассказала завуч школы Мария Приймак.

Врачи из Судовой Вишни заявили, что родители ребенка обратились за медпомощью и девочке сразу поставили диагноз пневмония. Экспресс-тест на коронавирус был негативным.

"У девочки было кровохарканье, общая слабость. Рентгенологически было видно, что у нее двусторонняя пневмония", – заявил главный врач Судовишнянського центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Макаруха.

В Городоцкой больнице ребенку около часа проводили различные реанимационные мероприятия, но спасти маленькую пациентку не удалось.

Какого происхождения пневмония была у девочки, должны установить патологоанатомы.

Скриншот

Вероника Гащак Facebook / Твіржанський Ззсо

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области в роддоме погибла женщина и новорожденная девочка. Причастные к трагедии медики остались безнаказанными и продолжили принимать пациентов.