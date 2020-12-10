Мужчины с COVID-19 в три раза чаще нуждаются в интенсивной терапии

Виктор Литвиненко Пульмонология 16:20, 10.12.2020 Обновлено: 16:25, 10.12.2020

Ученые пришли к выводу, что представители мужского пола, инфицированные коронавирусом, в три раза чаще нуждаются в интенсивной терапии и имеют более высокий риск смерти, чем женщины.

Был проведен анализ более 3 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, передает MedicalХpress.

Несмотря на то, что риск заражения не зависит от пола, мужчины чаще попадают в отделение интенсивной терапии. Вероятность их смерти от коронавируса на 39% выше по сравнению с женщинами.

Эту тенденцию ученые объясняют биологическими различиями. Так, в женском организме вырабатывается больше белков интерферона типа I, которые ограничивают аномальный иммунный ответ. Считается, что цитокиновый шторм играет роль в развитии тяжелых форм COVID-19.

Женский гормон эстрадиол усиливает реакцию Т-лимфоцитов, убивающих инфицированные клетки, и увеличивает выработку антител, тогда как мужской половой гормон тестостерон подавляет иммунную систему.

По мнению исследователей, пол пациента, как и наличие сопутствующих заболеваний, является фактором риска тяжелой формы коронавирусной болезни.

MedOboz сообщал, что COVID-19 может протекать с осложнениями. Наиболее частыми являются нарушения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и выделительной систем.

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