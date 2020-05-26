Мутации COVID-19: ученые сделали неожиданное открытие

Одна из выявленных ранее мутаций в SARS-CoV-2, который вызывает заболеваемость новым COVID-19, никак не усиливает передачу этой инфекции или ее смертоносность.

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К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании, заявив, что их исследование раскрывает правду о мнимости опасности коронавирусов-мутантов. Научная статья опубликована на bioRxiv.

В ходе эксперимента, молекулярные биологи взялись за анализ вирусных геномов 15 тысяч больных из 75 стран мира. Они определили 6822 мутации, отметив, что 273 из них возникали неоднократно.

Мутация делает коронавирус менее опасным – ученые

Помимо этого, исследователи обнаружили 31 мутацию, каждая из которых возникла минимум десять раз за время пандемии в разных линиях вирусов.

Далее ученые сделали модель эволюционного дерева, чтобы выяснить, становится ли определенная мутация более частой в данной ветви дерева. Иными словами, дает ли она преимущество SARS-CoV-2 к размножению, улучшая при этом его способность к распространению и заражению.

В результате не было найдено никаких доказательств того, что какая-то из распространенных мутаций делает коронавирус более опасным. Вместо этого ученые выявили, что некоторые из мутаций имеют нейтральные характеристики, то есть не оказывают никакого эффекта, тогда как большинство изменений в геноме даже являются вредными для самого вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Тартуского университета изучили геномные последовательности COVID-19 у шести пациентов и выявили две уникальные мутации коронавируса.